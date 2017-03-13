Дмитрий Хомуха: "Отсутствие Луиза Адриану в игре с "Анжи" не ощущалось"

Бывший полузащитник "Зенита" и ЦСКА, а ныне главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха подчеркнул, что "Спартак" в отличие от конкурентов не теряет очки на ровном месте. Он также отметил: отсутствие Луиза Адриану в матче 19-го тура премьер-лиги с "Анжи" (1:0) не ощущалось.

– Давайте теперь о "Спартаке".

– Команда движется по чемпионскому графику. В отличие от конкурентов не теряет очки на ровном месте. Про такие победы, как над "Анжи", говорят – выиграли на классе. Во втором тайме спартаковцы здорово прибавили, увеличили давление на ворота соперника. Было ясно, гол – вопрос времени.

– Самедов сыграл лучше, чем в Краснодаре?

– Да. Дело не только в победном голе. С точки зрения атакующих действий и остроты он смотрелся намного увереннее. Думаю, с каждым матчем Самедов будет прибавлять.

– Кого не хватало больше – Глушакова или Луиза Адриану?

– Конечно, Глушакова! Он же капитан команды, лидер, неутомимый боец. Футболисты с таким характером всегда в цене. Луиз Адриану забил в Краснодаре, но ключевой фигурой в спартаковской атаке еще не стал. В матче с "Анжи" его отсутствие не ощущалось. У Зе Луиша с Промесом моментов было предостаточно. (Александр КРУЖКОВ)

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