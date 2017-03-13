Дмитрий Хомуха: "Неудача "Зенита"? Все к этому шло"

Бывший полузащитник "Зенита" и ЦСКА, а ныне главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха подчеркнул, что неудача питерцев в матче 19-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (0:1) его не удивила. По словам специалиста, в составе сине-бело-голубых нет лидера.

– Чем объяснить сенсацию в Перми?

– Да что вас удивляет? Все к этому шло. Состав "Зенита" уже не такой грозный, как прежде. Равноценной замены Халку, Гараю и Витселю найти не удалось. А главное, не видно вожака. Человека, способного повести за собой. Чувствуется, атмосфера в команде напряженная. "Амкар" же действовал в привычном ключе. Результата он добивается благодаря отлаженной игровой дисциплине, надежности в обороне и невероятной самоотверженности. При минимальных вложениях такой подход оправдан.

– Дзюба главным героем матча назвал арбитра Турбина. У вас-то мнение другое?

– Начнем с судейства. Луческу заявил, что Турбин отменил чистый гол "Зенита" на седьмой минуте, а также не назначил пенальти за фол на Дзюбе. В первом случае, на мой взгляд, арбитр ошибся. Мяч пересек линию ворот до касания Нету. Даже если португалец залез в офсайд, дотронулся до мяча уже за ленточкой. По второму эпизоду претензии "Зенита" абсолютно необоснованны. В борьбе с Дзюбой защитник правила не нарушал. Что касается главного героя, то в этом матче его вообще не было. (Александр КРУЖКОВ)

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