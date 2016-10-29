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Дмитрий Хомуха: "ЦСКА не хватает остроты в атаке"

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"Спартак" vs ЦСКА."Спартак" – ЦСКА: дерби, которого ждет вся Россия

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что его бывшая команда сыграет вничью со "Спартаком" в матче 12-го тура чемпионата России. По словам Хомухи, армейцам не хватает остроты в атаке.

- Сейчас ЦСКА не хватает остроты в атаке, - начал Хомуха. - По матчу с "Локомотивом" это заметно. Ведь были моменты, которые армейцы не смогли реализовать. Отсутствуют ведущие игроки Еременко и Дзагоев, но круг претендентов на их замену уже есть: это и Натхо, и Гордюшенко. Однако пока неизвестно, успеют ли восстановиться футболисты к матчу со "Спартаком".

У красно-белых тоже есть определенные проблемы с составом, но я думаю, что Зе Луиш, Промес и Глушаков сыграют против армейцев. Игра будет сложной и закончится вничью - 1:1. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА

результаты опроса
18302 чел.
Как закончится дерби "Спартак" - ЦСКА?
Крупной победой "Спартака"
13.9%
Победой "Спартака" с разностью один-два мяча
42.0%
Результативной ничьей
14.3%
Нулевой ничьей
4.7%
Крупной победой ЦСКА
4.6%
Победой ЦСКА с разностью один-два мяча
20.5%
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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