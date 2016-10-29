Дмитрий Хомуха: "ЦСКА не хватает остроты в атаке"

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что его бывшая команда сыграет вничью со "Спартаком" в матче 12-го тура чемпионата России. По словам Хомухи, армейцам не хватает остроты в атаке.

- Сейчас ЦСКА не хватает остроты в атаке, - начал Хомуха. - По матчу с "Локомотивом" это заметно. Ведь были моменты, которые армейцы не смогли реализовать. Отсутствуют ведущие игроки Еременко и Дзагоев, но круг претендентов на их замену уже есть: это и Натхо, и Гордюшенко. Однако пока неизвестно, успеют ли восстановиться футболисты к матчу со "Спартаком".

У красно-белых тоже есть определенные проблемы с составом, но я думаю, что Зе Луиш, Промес и Глушаков сыграют против армейцев. Игра будет сложной и закончится вничью - 1:1. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА