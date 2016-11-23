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Дмитрий Хохлов: "У приобретения Депая есть свои мотивы"

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Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов высоко оценил мастерство хавбека "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая, которым интересуется "Спартак". Ранее "СЭ" сообщал, что красно-белые хотят взять голландца в аренду до конца сезона.

 
Мемфис ДЕПАЙ и Квинси ПРОМЕС в отпуске минувшим летом."Спартак" нацелился на Депая

– Если тренер и руководство клуба решили, что им необходим именно Депай, значит, они рассчитывают на его помощь, – говорит Хохлов. – Мемфис – сильный футболист. Но "Спартак" и так обладает достаточно хорошим подбором игроков.

Наверное, для такого приобретения есть свои мотивы. Возможно, их устроило и качество игры, и трансферная стоимость одновременно. Его кандидатура уже рассматривалась? Значит, наставник "Спартака" имеет четкое представление того, на какой позиции будет выступать футболист.

Но качество игры Депая во многом будет зависеть от процесса адаптации. В среднем он занимает около полугода, но такого времени легионеру никто не даст и сразу поставит в основной состав. Уже бывали случаи, когда приезжали отличные футболисты и не могли адаптироваться к чемпионату России. (Любовь КОНЯЕВА)

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