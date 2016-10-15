18:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дмитрий Гунько: "С молодежкой "Ростова" нельзя пропускать - она защищалась всем составом"

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Главный тренер молодежной команды "Спартака" Дмитрий Гунько после поражения от "Ростова" в матче 10-го тура первенства молодежек премьер-лиги (1:2) отметил строгую игру соперника в обороне.

– Наши ребята допустили ошибки в ключевых эпизодах матча, и соперники забили голы, – цитирует официальный сайт "Спартака" Гунько. – С подобной командой пропускать мячи никак нельзя. Ростовчане защищались практически всем составом. Нам было сложно вскрыть такую плотную оборону. Мы знали, как дончане играют, но не сумели противодействовать им.  

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/95618/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Witasik

Вот также и основной состав вас уделает...

18:18

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