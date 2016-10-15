Дмитрий Гунько: "С молодежкой "Ростова" нельзя пропускать - она защищалась всем составом"

Главный тренер молодежной команды "Спартака" Дмитрий Гунько после поражения от "Ростова" в матче 10-го тура первенства молодежек премьер-лиги (1:2) отметил строгую игру соперника в обороне.

– Наши ребята допустили ошибки в ключевых эпизодах матча, и соперники забили голы, – цитирует официальный сайт "Спартака" Гунько. – С подобной командой пропускать мячи никак нельзя. Ростовчане защищались практически всем составом. Нам было сложно вскрыть такую плотную оборону. Мы знали, как дончане играют, но не сумели противодействовать им.