Дмитрий Гунько: "Настраивать игроков "Спартака" на матч с ЦСКА - значит их унизить"

Главный тренер молодежки "Спартака" Дмитрий Гунько после победы над ЦСКА в первенстве молодежных команд премьер-лиги (2:1) отметил, что его подопечные были предельно мотивированы перед игрой. Дерби основных составов состоится в субботу, начало - в 18.00 по московскому времени.

- Думаю, что все это начинается с самых младших возрастов академии. Журналисты ежедневно подогревают интерес к дерби, эти игры стоят особняком, - цитирует ТАСС Гунько. - Я ребятам сказал, что говорить о настрое сегодня - это значит их унизить. Ребята без лишних слов все понимают, поэтому говорить о том, что такое игра с ЦСКА, не было необходимости.

У ЦСКА очень сильная линия атаки, в которой сегодня отсутствовал ведущий игрок Чалов. Мы хотели отжать игру от своих ворот и накрывать на чужой половине поля. Ребята все правильно выполняли, не давали развивать атаки. Во втором тайме не всегда это удавалось, и игра была в основном на нашей половине.