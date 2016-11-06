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Дмитрий Чигринский: "Луческу в какой-то степени диктатор"

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Защитник АЕК Дмитрий Чигринский отметил значимость Мирчи Луческу для его карьеры. По словам украинца, работавшего с нынешним тренером "Зенита" в "Шахтере", румынского специалиста отличает жесткий стиль.

– Это человек, который по сути сделал из меня футболиста. Он дал мне возможность играть в "Шахтере", в еврокубках. Луческу как тренер знает все, хотя он очень жесткий тренер, даже в какой-то степени диктатор, но это его подход, он пытался выжать максимум из каждого из нас, потому что он приемлет только максимальный результат, – цитирует "Комсомольская правда" в Украине" Чигринского. – В плане отношений, психологии, и как тренер, он научил меня многим вещам, дал мне уверенность в себе, даже когда у меня не все получалось, он продолжал со мной работать, доверять мне. Я многим обязан Луческу.

Дополнительная информация

http://kp.ua/sport/556541-dmytryi-chyhrynskyi-luchesku-eto-dyktator

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