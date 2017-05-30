Дмитрий Булыкин: "Спартак" в следующем сезоне вряд ли станет чемпионом"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в интервью "СЭ" подвел итоги завершившегося сезона премьер-лиги. Экс-форвард сомневается, что "Спартак", который является действующим чемпионом, сможет отстоять это звание.

– Главный позор сезона? - вопрос Булыкину.

– Было много судейских ошибок. Поэтому нужно как можно быстрее внедрять видеоповторы, чтобы ошибки арбитров не так сильно влияли на результаты матчей.

– Главное слово или фраза сезона?

– "Глушаков – это похороны".

– Лучший босс клуба?

– Леонид Федун. Он привел "Спартак" к чемпионству, несмотря на критику и большое сопротивление.

– Что или кто заставил вас хохотать?

– Такое происходило частенько. Но меня заставил смеяться и огорчил одновременно момент, когда толпа болельщиков "Спартака" выбежала на поле после матча с "Тереком". Очень многие испугались. Сначала это смотрелось смешно, но потом стало немного страшно, потому что все было неорганизованно.

– Когда "Спартак" в следующий раз снова станет чемпионом?

– Один раз выиграть чемпионство сложно, но намного сложнее его удержать. Думаю, в следующем сезоне "Спартак" вряд ли это сделает. Я всегда желаю, чтобы в розыгрыше чемпионства было как можно больше интриги и за золото до последнего тура боролось как можно больше команд. А когда "Спартак" снова станет чемпионом? Надеюсь, не через 16 лет, а пораньше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)