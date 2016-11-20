Дмитрий Булыкин: "Пока игра "Спартака" – не чемпионская"

Гостем редакции стал экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин, который в прямом эфире Periscope ответил на вопросы пользователей соцсетей "СЭ". Он выразил мнение, что "Спартак" не показывает чемпионской игры.

– Возвращаясь к "Спартаку" – как оцените период работы Аленичева в "Спартаке", почему у него не получилось?

– Почему не получилось? Получилось! Задача выхода в еврокубки была в первый сезон выполнена. И получилось бы еще лучше, не противодействуй ему некоторые... Явно и Аленичев, и Титов кому-то не нравились. Кто-то хотел их поменять. Были даже интервью: мол, занято пятое, а не четвертое место, хотя и вышли в Лигу Европы.

– Не считаете, что пятое место – позор для "Спартака"?

– Позор был, когда проиграли АЕК.

– Допускаете, что с Аленичевым "Спартак" шел бы сейчас первым?

– Если бы да кабы… Все мы знаем, какой у него был состав, и кто его набирал. Состав набирался разными людьми, делались долгосрочные баснословные контракты с непонятными для меня суммами.

– Удивлены тем, что "Спартак" лидирует?

– Чемпионат в плане конкуренции очень хорош – давно такого ждали. "Спартаку" помогает и то, что ослабли "Зенит" с ЦСКА, и то, что ярко играют лидеры команды: Промес, Глушаков. Но пока игра красно-белых – не чемпионская. Мой прогноз – "Спартак" останется в тройке, а титул возьмет "Зенит". ЦСКА? Все зависит от зимних трансферов. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Булыкина