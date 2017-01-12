Дмитрий Булыкин: "Меньше чем за пять миллионов "Локомотив" Самедова не продаст"

"Локомотива" Дмитрий Булыкин высказал мнение по поводу перехода полузащитника железнодорожников Александра Самедова в "Спартак". Бывший нападающийвысказал мнение по поводу перехода полузащитника железнодорожников

- Насколько необходим "Спартаку" Александр Самедов, чтобы платить за него пять миллионов евро, которые просит "Локомотив"?

- Это игрок сборной России, притом высокого уровня. Нужен он или нет, будет решать наставник красно-белых, но цена, которую просят за футболиста железнодорожники - эта та сумма, за которую клубы вполне могут договориться.

- "Спартак" пока предлагает только два миллиона.

- За два он не перейдет. Только за пять. Если "Спартак" предложит эту сумму, то трансфер состоится, а снижать цену "Локомотив" не станет. Здесь клуб пойдет на принцип, потому что там была очень не красивая ситуация. И последствия могут быть серьезные.

- Какие последствия вы имеете в виду?

- Он будет отстранен от футбола, а значит и от сборной. Я проходил через эту ситуацию в "Динамо", поэтому приблизительно представляю, чем это может аукнуться. Поэтому хотелось бы, что клубы между собой договорились, хотя бы потому, что речь идет о футболисте сборной России. Учитывая то, что в "Локомотив" сейчас пришли эффективные менеджеры, меньше чем за пять миллионов они его не продадут. Здесь мяч на стороне "Спартака". Этот футболист однозначно поможет команде, тем более в борьбе за чемпионство.

- Потеря Самедова восполнима внутренними резервами "Локомотива" или придется приглашать кого-то со стороны?

- Все зависит от целей, которые ставит перед собой железнодорожники. Если они хотят стабилизировать работу в клубе и составе, то вполне могут наигрывать молодых футболистов, которые будут уже игроками основы. Мне кажется, правильно, когда клубы обращают внимание на своих воспитанников, доверяют им и дают раскрыться. Главное, сразу не нагружать ребят деньгами, а делать для них бонусную систему, чтобы молодежь могла развиваться и имела такую мотивацию. Надеюсь, на сборах Юрий Семин кого-то из ребят начнет подтягивать к основе.