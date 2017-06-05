Дмитрий Бородин: "Манчини не был заинтересован в Данни"

Бывший вратарь "Зенита" Дмитрий Бородин выразил мнение, что капитан петербуржцев Данни покидает клуб, потому что новый главный тренер Роберто Манчини не был в нем заинтересован.

Действующее соглашение 33-летнего португальца с петербуржцами рассчитано до 30 июня, но сине-бело-голубые не будут подписывать с футболистом новый контракт. Напомним, что хавбек перешел в "Зенит" летом 2008 года из "Динамо". На его счету 256 матчей за сине-бело-голубых, 68 голов и 76 результативных передач.

- Как отнеслись к решению "Зенита" не продлевать контракт с Данни? - вопрос Бородину.

- Это просто политика клуба. Мне трудно сказать, смог ли бы Данни еще принести пользу "Зениту". Просто руководство клуба посчитало, что на данный момент другие игроки сильнее, и не стало подписывать с игроком контракт.

- Вчера "Зенит" подписал Нобоа. Он сильнее, чем Данни, на ваш взгляд?

- Это одноплановые футболисты, мне трудно их сравнивать. Видимо, клуб в данный момент рассчитывает на Нобоа и поэтому подписал с ним контракт. А тренер, видимо, не был заинтересован в Данни.

- Многие ждали более сильного легионера на эту позицию.

- Трансферная политика клуба еще не закончена. Думаю, "Зенит" взорвет... (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)