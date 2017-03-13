Дмитрий Балашов: "Судейская ошибка – часть игры"

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов не поддержал введение системы определения взятия ворот в российском футболе. Ранее в СМИ появилась информация о том, то руководство "Зенита" намерено поднять этот вопрос в ближайшее время.

– На сегодняшний момент я не считаю, что это необходимо, – заявил Балашов. – Первый фактор – высокая стоимость такой системы, второй – футбол многое от этого потеряет. Судейская ошибка – это такая же часть игры, как и ошибка футболиста.

Мне кажется, мы больше потеряем, чем приобретем. Неизвестно, как это будет принято, в каком формате будет работать и как воспримут наши болельщики. По моему мнению, это будет неправильно. (Евгений БЕЛОУСОВ)