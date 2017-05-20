Дмитрий Аленичев: "Я не заслужил золото "Спартака". Если предложат медаль - откажусь". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
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Дмитрий Аленичев: "Я не заслужил золото "Спартака". Если предложат медаль - откажусь"

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Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" рассказал, что пока не поздравил наставника красно-белых Массимо Карреру с чемпионством. Специалист, возглавлявший команду в начале сезона, добавил, что не заслужил золотую медаль.

 
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ.Дмитрий Аленичев: "Я не заслужил медаль. Даже если предложат – откажусь"

– Где встретили чемпионство?

– Дома. Спокойно. Выпил бокал вина. Знаю, что вы сейчас спросите, почему не поздравил команду и Карреру. Сделал это специально. Хочу дождаться окончания сезона. Завтра в 17.00 сразу после матча с "Арсеналом" Массимо Каррера получит от меня приятное СМС.

– После завоевания титула много говорят о том, получите ли вы медаль. Ваше мнение услышать интереснее всего.

– Скажу откровенно. Даже если мне предложат медаль, откажусь, не возьму. Я ее не заслужил. Есть Массимо, есть футболисты, которые провели выдающийся сезон. Я же ни при каких обстоятельствах этого не заслужил. (Сергей АСТАХОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что "Спартак" под руководством Аленичева провел один матч в премьер-лиге, но после вылета команды из 3-го отборочного раунда Лиги Европы он подал в отставку. Аленичева сменил Каррера, сначала в роли исполняющего обязанности (два матча), потом – в качестве полноценного главного тренера. 53-летний итальянец вошел в штаб Аленичева перед началом сезона.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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