Дмитрий Аленичев: "Я не заслужил золото "Спартака". Если предложат медаль - откажусь"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" рассказал, что пока не поздравил наставника красно-белых Массимо Карреру с чемпионством. Специалист, возглавлявший команду в начале сезона, добавил, что не заслужил золотую медаль.

– Где встретили чемпионство?

– Дома. Спокойно. Выпил бокал вина. Знаю, что вы сейчас спросите, почему не поздравил команду и Карреру. Сделал это специально. Хочу дождаться окончания сезона. Завтра в 17.00 сразу после матча с "Арсеналом" Массимо Каррера получит от меня приятное СМС.

– После завоевания титула много говорят о том, получите ли вы медаль. Ваше мнение услышать интереснее всего.

– Скажу откровенно. Даже если мне предложат медаль, откажусь, не возьму. Я ее не заслужил. Есть Массимо, есть футболисты, которые провели выдающийся сезон. Я же ни при каких обстоятельствах этого не заслужил. (Сергей АСТАХОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что "Спартак" под руководством Аленичева провел один матч в премьер-лиге, но после вылета команды из 3-го отборочного раунда Лиги Европы он подал в отставку. Аленичева сменил Каррера, сначала в роли исполняющего обязанности (два матча), потом – в качестве полноценного главного тренера. 53-летний итальянец вошел в штаб Аленичева перед началом сезона.