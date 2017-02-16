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Дмитрий Аленичев: "Трансфер Самедова - главный в российском футболе"

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Бывший тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев отметил, что переход Александра Самедова из "Локомотива" в состав красно-белых является главным в зимнее межсезонье. Для форварда это второе появление в "Спартаке". Ранее он выступал за команду с 2001 по 2005 год, проведя 59 матчей, в которых забил девять мячей.

- Трансфер Самедова не только самый главный в "Спартаке", но и во всем российском футболе, - приводит ТАСС слова Аленичева. - Когда я был тренером, тоже хотел бы с ним поработать, но такой возможности не было. Я хорошо знаю Сашу, мы играли вместе, он отличный игрок. Важно отметить, что он приехал не доигрывать, а по-настоящему играть в "Спартаке".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4029165

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