Дмитрий Аленичев: "Спартаку" необходимо усиление во всех линиях к Лиге чемпионов"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" отметил, что красно-белым понадобится усиление для участия в Лиге чемпионов. Он добавил, что команде Массимо Карреры не стоит недооценивать соперников.

– "Спартаку" в целом нужно серьезно укрепляться к Лиге чемпионов?

– Конечно, это всем очевидно. Причем во всех линиях. И дело не только в еврокубках. Первое место в чемпионате тоже будет сверхсложно отстоять. Тяжелее, чем завоевать его впервые. Помочь должно то, что ребята приобрели огромный опыт.

– При жеребьевке Лиги чемпионов "Спартак" будет в первой корзине. Это преимущество?

– Не стоит радоваться, что в соперниках не будет "Реала" или "Баварии". С любой командой в таком турнире будет сложно. "Спартаку" необходимо со всей серьезностью подготовиться к осени. "Ростов" показал, что играть можно со всеми. (Сергей АСТАХОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)