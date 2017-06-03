Дмитрий Аленичев: "Следующий сезон покажет реальный уровень Манчини"

Экс-тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев отметил, что "Зенит" под руководством Роберто Манчини будет реальной угрозой для красно-белых и других конкурентов. По его словам, следующий сезон покажет реальный уровень итальянца.

– На Западе по поводу итальянца существуют разные мнения. С одной стороны, он побеждал с "Интером" в Италии и "Манчестер Сити" в Англии. С другой – многие убеждены, что это несколько перепиаренная фигура.

– Титулы, которые Манчини завоевывал в сложных чемпионатах, говорят за себя. Но скажу так: следующий сезон в "Зените" как раз и покажет реальный уровень Роберто.

– Для "Спартака" приход такого тренера – серьезная угроза?

– А "Зенит" всегда был таковой, при любом специалисте. Да, питерцы два года подряд не попадают в Лигу чемпионов. Но это исключительно вина клуба, спартаковцы тут ни при чем. Но в следующем сезоне невская команда точно станет весьма опасной для соперников. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полное интервью Дмитрия Аленичева