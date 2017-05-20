Дмитрий Аленичев: "С огромным энтузиазмом воспринял желание Слуцкого поработать в Англии"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" не стал подробно рассказывать о своем будущем. Также специалист пожелал удачи своему коллеге Леониду Слуцкому, который может продолжить карьеру в Англии.

– Скоро уже год, как вы без тренерской практики. Чем занимались последние месяцы?

– Занимался академией, старался не появляться на телевидении. Смотрел много футбола. Испанию, Англию, Италию. Это очень полезно. Можно сказать, втягиваюсь в работу.

– Есть варианты?

– Надеюсь, скоро все узнаете.

– Когда?

– В ближайшее время. В сезоне-2017/18 .

– В каком чемпионате можете оказаться?

– Пока без комментариев. А то скажу, что в элитном дивизионе, а меня позовут в Тулу, если "Арсенал", не дай бог, вылетит.

– Как оцените перспективы Слуцкого, который может возглавить английский клуб?

– С огромным энтузиазмом воспринял его желание попробовать свои силы в Великобритании. Просто здорово, что российский специалист будет работать на таком уровне, даже если это будет не премьер-лига. Получится или нет – это уже никто не знает. Ведь даже Гвардьола признается, что не ожидал такой сумасшедшей интенсивности.

– Экс-спартаковцы, ставшие тренерами, добиваются успехов: Парфенов, Бесчастных с "Тосно", Ковтун с "Динамо", Тихонов с "Енисеем".

– Результаты говорят сами за себя. У Димы Парфенова хорошее тренерское будущее. Тихонов набрался опыта в "Краснодаре". Они готовы к премьер-лиге. Это спартаковская школа. Нас учил Романцев, он учился у Бескова. Мы понимаем в футболе. Осталось только реализовать потенциал. (Сергей АСТАХОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)