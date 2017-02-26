Дмитрий Аленичев: "Предпочитаю переживать за "Спартак" у телевизора"

– Варианты продолжения карьеры у вас есть? – вопрос Аленичеву.

– Сказал себе, что до лета никуда не пойду, переговоры стараюсь ни с кем не вести. Занимаюсь академией. Надеюсь, летом предложения будут, тогда приму решение. Долго сидеть без работы тоже не хочется. Уже семь месяцев, как я покинул "Спартак"...

– Недавно вы сказали, что приоритет для вас – российские клубы. Почему?

– Если поступит интересное предложение из Европы, тоже с интересом его рассмотрю. Для меня не составит труда переехать за границу. Конечно, если речь будет о Китае, то сто раз подумаю, но в Европу – точно готов.

– Весной планируете ходить на "Открытие Арену", поддерживать красно-белых в борьбе за золото?

– Предпочитаю переживать за "Спартак" у телевизора. Потому что прекрасно понимаю, что на стадионе нормально посмотреть футбол не смогу. Не дадут. Внимание и публичность я не люблю. Хотя не исключаю, что на какой-то матч выберусь. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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