23:58 16 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дмитрий Аленичев: "Никакого багажа нет"

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Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев подчеркнул, что первое место команды в чемпионате России после 17 туров – заслуга нового наставника красно-белых Массимо Карреры. Также Аленичев не стал исключать, что может вернуться в "Спартак".

– Народу интересно пошутить, – приводит "Спорт FM" слова Аленичева. – Странно, что это долго продолжается. Надо что-то новенькое придумать. Народ веселится, я только за.

Скрывать не буду, три сбора, которые мы прошли, они в осенней части дали о себе знать. Так, как играл "Спартак", это уже идеи Массимо Карреры. Может быть, я играл по-другому, в таких-то играх выпускал другой состав. Первое место "Спартака" – это заслуга Карреры. Для меня никакого багажа нет.

Вернуться в "Спартак" при нынешнем руководстве? Все возможно, почему нет. Тренеры возвращаются в одну и ту же команду по несколько раз. Почему бы в будущем Аленичеву не вернуться в "Спартак"?

Дополнительная информация

http://sportfm.ru/news/alenichev-bagazh-alenicheva-nado-pridumat-chto-to-novenkoe.html?region=voroneg

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КОММЕНТАРИИ (2)
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burberry123

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