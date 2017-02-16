Дмитрий Аленичев: "Никакого багажа нет"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев подчеркнул, что первое место команды в чемпионате России после 17 туров – заслуга нового наставника красно-белых Массимо Карреры. Также Аленичев не стал исключать, что может вернуться в "Спартак".

– Народу интересно пошутить, – приводит "Спорт FM" слова Аленичева. – Странно, что это долго продолжается. Надо что-то новенькое придумать. Народ веселится, я только за.



Скрывать не буду, три сбора, которые мы прошли, они в осенней части дали о себе знать. Так, как играл "Спартак", это уже идеи Массимо Карреры. Может быть, я играл по-другому, в таких-то играх выпускал другой состав. Первое место "Спартака" – это заслуга Карреры. Для меня никакого багажа нет.



Вернуться в "Спартак" при нынешнем руководстве? Все возможно, почему нет. Тренеры возвращаются в одну и ту же команду по несколько раз. Почему бы в будущем Аленичеву не вернуться в "Спартак"?