Дмитрий Аленичев: "Моя академия будет расти и прогрессировать"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев отметил, что академия его имени испытывает некоторые сложности. В деревне Беляниново городского округа Мытищи состоялся турнир на "Кубок академии Дмитрия Аленичева". Сам Аленичев не только наградил победителей, но и лично вышел на поле в гала-матче, завершавшем футбольный праздник.

– Как дела у вашей академии?

– Конечно, всегда хочется большего. Без трудностей не обошлось. Она работает с 1 сентября 2015-го – чуть больше года. Как зима закончится, количество занимающихся детей должно увеличиться. Проведем несколько мастер-классов с участием профессиональных футболистов и тем самым заинтересуем ребят. Считаю, академия будет расти и прогрессировать.

– Вы упомянули про сложности. Финансовые?

– И финансовые в том числе. Плюс не все дети тренируются конкретно здесь, в Беляниново. Мы арендуем поля в районе Пирогово, в Мытищах. И некие транспортные сложности у ребят есть. Но ничего страшного. Главное, чтобы им было интересно. А комфортные условия мы им обязательно создадим. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Полное интервью Аленичева