Дмитрий Аленичев: "Мне нравится, как играет "Спартак"

Экс-тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев отметил, что ему нравится игра команды при Массимо Каррере. В сентябре в интервью "СЭ" специалист заявил, что первые два матча под руководством итальянца его не впечатлили.

- Думаю, что для Карреры не станет проблемой, что он впервые проводил такие сборы с командой, - приводит ТАСС слова Аленичева. - Все-таки он до этого проходил сборы с итальянскими командами, со сборной. Надеемся, что увидим хорошую игру команды во второй части чемпионата, а не ту, которая была с "Рубином".

Считаю, что "Спартак" заслуженно занимает первое место в чемпионате. Мне нравится, как играет "Спартак". Я говорил "не то" применительно к качеству игры.