Дмитрий Аленичев: "Кое-что подметил для себя из тренировочного процесса "Милана"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев отметил, что на стажировке в "Милане" почерпнул для себя много интересного. По его словам, он каждый день ходил на тренировки.

В деревне Беляниново городского округа Мытищи состоялся турнир на "Кубок академии Дмитрия Аленичева". Сам Аленичев не только наградил победителей, но и лично вышел на поле в гала-матче, завершавшем футбольный праздник.

– Вы ведь недавно ездили на тренерскую стажировку?

– Да. В "Милан" на две недели к Винченцо Монтелле. Особо не афиширую это, не люблю самопиар, но очень хочу учиться и совершенствоваться. Если будет возможность, обязательно поеду еще куда-нибудь.

– Почему именно к Монтелле? Потому что хороший знакомый со времен совместной игры в "Роме"?

– Просто хотелось посмотреть итальянский клуб изнутри. Методы Лучано Спаллетти мне известны по его работе в "Зените", поэтому я прикинул и остановил выбор на "Милане". Тем более связаться с Винченцо не составило никакого труда. Созвонился – и он сразу дал добро.

– Ходили на все тренировки, на матчи?

– Да. Каждый день.

– Впечатлило?

– Какие-то моменты для себя из тренировочного процесса подметил. А что касается организации клубной работы, говорить об этом вообще не приходится. Все прекрасно знают, что значит "Милан". (Михаил ГОНЧАРОВ)

Полное интервью Аленичева