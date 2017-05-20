Дмитрий Аленичев: "Играл против Карреры на дне рождения Лаврова. Моя команда победила"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал подробности мини-футбольного матча, в котором ему противостоял Массимо Каррера. Итальянец сменил Аленичева у руля команды в начале сезона и привел красно-белых к первому с 2001 года чемпионскому титулу.

– Дело было после мартовского матча "Спартака" с "Црвеной Звездой", – сказал Аленичев. – Команда вернулась в Москву из Белграда ночью, и Каррера сразу попал на нашу игру. Она прошла в спорткомплексе на Кутузовском. Это был день рождения Сергея Викторовича Лаврова – нашего министра иностранных дел. Я, честно говоря, удивился, когда увидел Массимо. Он был с Марко Трабукки, известным агентом. Каррера подарил Лаврову спартаковскую футболку. Мы играли друг против друга.

– Кто победил?

– Моя команда. А Массимо проиграл. Если не ошибаюсь, в один мяч.

– Жесткие стыки были?

– Нет, конечно. Даже щитки никто не надевал. Люди получили удовольствие от игры.

– Вам ведь Каррера еще в 90-х противостоял?

– Те времена часто вспоминаю. Итальянский чемпионат был тогда сильнейшим в мире. Увидел Массимо, и перед глазами всплыли матчи против "Ювентуса". Я даже за "Локомотив" против Карреры играл. Кубок УЕФА, 93-й год... В Черкизове бегали в грязи по колено.

– Каким игроком запомнился Каррера?

– Очень жесткий, цепкий. Как принято у нас говорить – "собака".

– Как Горлукович?

– Да, Горлукович, Хлестов. Такого плана. Как вцепится... При этом интеллигентный. (Сергей АСТАХОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что "Спартак" под руководством Аленичева провел один матч в премьер-лиге, но после вылета команды из 3-го отборочного раунда Лиги Европы он подал в отставку. Аленичева сменил Каррера, сначала в роли исполняющего обязанности, потом – в качестве полноценного главного тренера. 53-летний итальянец вошел в штаб Аленичева перед началом сезона.

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