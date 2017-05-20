Дмитрий Аленичев: "Фернанду, Промес, Зобнин и Глушаков - лучшие игроки сезона"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" назвал полузащитника красно-белых Фернанду лучшим игроком сезона. Также специалист высоко оценил действия полузащитника Романа Зобнина.

– Федун признал, что вы настаивали на покупке Фернанду. Он стал ключевой фигурой для успеха?

– Я готов назвать вам тройку лучших игроков всего сезона. Не только "Спартака", а всей лиги. Фернанду – это номер один. Второй – Промес, а третье место делят Зобнин и Глушаков.

– Каррера не боится хвалить Зобнина. Говорит, что он способен стать выдающимся игроком.

– Когда звонил Роме и приглашал в академию, поздравил его с золотом, и сказал: "Ты был хорош, но этот сезон не был для тебя самым лучшим. Самый лучший – впереди. У тебя огромный потенциал для роста". Надеюсь, Зобнин проявит себя на Кубке конфедераций, а потом в Лиге чемпионов. Хотя понятно, что в следующем сезоне будет тяжелее – новый уровень задач.

– Вы сами играли в Италии. Зобнин способен проявить себя в серии А?

– Хотелось бы, чтобы Рома попробовал свои силы в более зрелищной лиге. Мне кажется, Испания ему ближе.

– Промес тоже мечтает о "Барселоне". Может, и Зобнина с собой заберет?

– Я двумя руками за. (Сергей АСТАХОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)