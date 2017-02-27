05:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дмитрий Аленичев: "Если в академии "Спартака" будут десять своих и один африканец - разве это страшно?

0
0
0
0

Экс-тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" отметил, что планы по приглашению молодых африканских футболистов были у красно-белых давно. В зимнее трансферное окно столичный клуб подписал замбийца Фэшна Сакалу, португальца с корнями из Гвинеи-Биасу Идриса Самбу, либерийца Сильвануса Нимели и камерунца Одри Зеппату.

 
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ.Дмитрий Аленичев: "Каррера работает здорово. Ни о каком "багаже" речи быть уже не может"

– Удивительные новости последних дней: "Спартак" провел массовую закупку молодых африканцев. Как это понимать?

– При мне такие мысли уже были. Речь шла о ребятах для "Спартака-2" или даже молодежного состава. Африканцы – физически мощные, крепкие, а если у них еще и с головой все окажется нормально, то могут вырасти в хороших мастеров. Таких, как Думбья или Муса, которые здорово проявили себя в России.

– Но такие покупки не говорят о том, что в своих воспитанников веры мало?

– Не стоит преувеличивать. Если в команде академии будет десять своих и один африканец – разве это страшно? А для конкуренции это только плюс. (Филипп ПАПЕНКОВ)

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ