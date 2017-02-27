Дмитрий Аленичев: "Если Луиз Адриану не играл в "Милане", значит, на то были объективные причины"

Экс-тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" отметил, что шансы нападающего Луиза Адриану заиграть в столичной команде - 50 на 50. По его словам, форвард получал мало игровой практики в "Милане" по объективным причинам.

– Осенью я был на стажировке в "Милане", провел там 12 дней. На тренировках Адриану выглядел неплохо. Но он почти не играл. Значит, у Винченцо Монтеллы были на то объективные причины. Будь бразилец в порядке, он не уступил бы в конкуренции. Все мы помним его по "Шахтеру", но как он адаптируется в новой команде? Как освоится на тяжелых и холодных весенних полях? Этого сегодня не знает никто. 50 на 50. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полное интервью Аленичева