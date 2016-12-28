Дмитрий Аленичев​: "Свою сегодняшнюю игру оцениваю максимум на пять процентов"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от предновогоднего турнира в академии его имени. В деревне Беляниново городского округа Мытищи состоялся турнир на "Кубок академии Дмитрия Аленичева". Сам Аленичев не только наградил победителей, но и лично вышел на поле в гала-матче, завершавшем футбольный праздник.

– Очень приятные впечатления, – улыбнулся после игры Аленичев. – Главную цель – повидаться с друзьями, с кем вместе когда-то играли, мы выполнили. И матч получился интересным. Думаю, все получили удовольствие.

– Часто вообще удается поиграть в футбол?

– До сегодняшнего дня давно не выходил на поле – небольшая травма была. Поэтому свою сегодняшнюю игру оцениваю максимум на пять процентов.

– Как родился сам турнир? В чем его замысел?

– На этом же самом поле тренируются ребята из нашей академии, а теперь у нас с директором – Станиславом Рыцаревым – возникла идея провести турнир для взрослых, пригласив сюда в том числе футболистов, игравших на высоком уровне. К примеру, Головского, Булатова, Евсеева. Соответственно, придумали еще и гала-матч. И те же дети, посмотрев, могут обрести определенный стимул для дальнейшего развития. Думаю, что турнир станет традиционным. Может, проведем его еще раз уже следующим летом.

– Участвовать могла любая изъявившая желание команда?

– Абсолютно. Кто захотел – всем были очень рады. Играли, к примеру, родители у ребят, занимающихся в нашей академии.

– Егор Титов тоже ведь изначально значился среди участников гала-матча?

– Да, но, к сожалению, не смог приехать. Есть уважительные причины – у нас акклиматизация, мы только вчера прилетели из Вьетнама (улыбается). (Михаил ГОНЧАРОВ)

Полное интервью Аленичева