Дирекция по управлению спортивными сооружениями передаст арену в Питере "Зениту", ФИФА и оргкомитету ЧМ-2018

Власти Санкт-Петербурга передали стадион на Крестовском острове в безвозмездное пользование "Дирекции по управлению спортивными сооружениями". Данный договор предусматривает право этой организации заключать договоры безвозмездного пользования с ФИФА, "Оргкомитетом-2018" и "Зенитом". Напомним, что стадион построен и готов принять матч 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал".

"В рамках подготовки стадиона "Санкт-Петербург Арена" к Кубку конфедераций–2017 комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга заключен договор безвозмездного пользования с СПб ГАУ "Дирекция по управлению спортивными сооружениями", – сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений. – В соответствии с условиями договора с 1 апреля на дирекцию возложена обязанность по эксплуатации и обслуживанию стадиона со всей существующей инфраструктурой, оборудованием и системами".