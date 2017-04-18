Дино Дзофф: "Каррера правильно не поехал с Конте в "Челси"

Известный вратарь Дино Дзофф признался, что следит за успехами главного тренера "Спартака" Массимо Карреры. По его словам, для карьеры Карреры важно выиграть чемпионский титул уже в этом сезоне.

– Я не очень в курсе подробностей того, почему Каррера не поехал в "Челси" вместе с Конте, однако могу сказать, что в итоге Массимо сделал правильный выбор, начав сольную карьеру, – цитирует ТАСС Дзоффа. – Сейчас он является тренером сильнейшей команды в одном из сложнейших европейских чемпионатов. Важно, чтобы Массимо смог выиграть золотые медали – это поможет ему прогрессировать дальше.

В Италии не пишут больших статей об успехах Массимо, но я все равно слежу за ним. Такой учитель, как Конте, внес большой вклад в развитие Карреры. Очень хорошо, что он стал сразу показывать хорошие результаты, работая самостоятельно.