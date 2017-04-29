Дейвидас Шемберас: "Промес действительно перерос уровень чемпионата РФПЛ"

Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас в преддверии матча 26-го тура премьер-лиги армейцев против "Спартака" выразил уверенность в том, что возрастные защитники красно-синих способны справиться с быстрыми игроками атаки соперника. Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

– В строй у "Спартака" могут вернуться Луиз Адриану и Зе Луиш. Справятся ли с ними возрастные Игнашевич и Березуцкий?

– Мне всегда смешно слушать про возрастные категории.

– Почему?

– Березуцкие и Игнашевич как бежали 10 лет назад со скоростью 33 – 34 километра в час, так и бегут сейчас. Я в этом даже не сомневаюсь. Луиз Адриану не летит быстрее! Березуцкие и Игнашевич вполне готовы справиться с быстрыми спартаковскими нападающими и полузащитниками. Уж поверьте мне, они видели гораздо более сильных форвардов. Не раз и не два. И не уступали им.

Я не умаляю заслуг Луиза Адриану или Зе Луиша. Но на стороне ветеранов ЦСКА огромный опыт. Вася, Леша, Сергей читают игру, могут здорово выбирать позицию.

– Но ведь в составе спартаковцев есть еще и Промес. Лучший в нашем чемпионате?

– Очень хороший футболист! Яркая фигура в премьер-лиге. Если "Спартаку" удастся его сохранить на следующий сезон, он еще принесет немало пользы.

– А реально ли его удержать?

– Голландец действительно перерос уровень чемпионата РФПЛ. Наверное, уже готов перебраться в серьезный европейский клуб. Буду только рад, если он не потеряется на Западе. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Шембераса