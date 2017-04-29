Дэйвидас Шемберас: "Приятно, что "Спартак" вышел из комы"

Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас в преддверии матча 26-го тура премьер-лиги армейцев против "Спартака" подчеркнул, что красно-белые заслужили чемпионство.

– Скажу так. "Спартак" очень здорово выглядит. Красно-белые, наверное, заслужили чемпионство, - сказал хавбек красно-синих. - Но дерби всегда стоит особняком. Армейцев не может устроить ничья. Этот матч вызывает у меня огромнейший интерес. В прошлые годы мог даже не смотреть дерби – заранее знал результат. А сейчас много вопросов без ответа.

– Приведем еще одну вашу цитату однолетней давности: "Игра "Спартака" вызывает смех". А сейчас – уважение?

– Красно-белые выглядят здорово, и сейчас их есть за что уважать. И это нормально. Нужно быть объективным. Это совсем другая команда по сравнению с предыдущими годами. Раньше только одни слова шли, разговоры. Мол, мы сильные, всех порвем. А на деле… Теперь у "Спартака" есть дух победителя.

– И вам не завидно?

– Нет, о чем вы говорите? Приятно, что "Спартак" наконец-то вышел из многолетней комы. И теперь достойно может бороться с ЦСКА и "Зенитом". Раньше в стране было две команды топ-уровня, теперь третья появилась. Это большой плюс для всего российского футбола. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Полностью интервью Шембераса