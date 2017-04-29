Дейвидас Шемберас: "Перед каждым дерби спартаковцы кричали, что победят. Нам оставалось просто улыбаться"

Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас в преддверии матча 26-го тура премьер-лиги армейцев против "Спартака" вспомнил период, когда красно-синие не проигрывали в дерби семь лет подряд. Он отметил: тогда игроки ЦСКА чувствовали, что намного сильнее.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

– Вы только в чемпионатах России провели 15 дерби против "Спартака". Какое стало самым ярким?

– Ох... Все эти матчи стоят для меня особняком. Все-таки самое главное противостояние в России. Накал, адреналин, драйв, настрой, болельщики, агрессия, аура… Выделить какую-то одну встречу сложно.

– В курсе, сколько раз при вас армейцы проиграли красно-белым в РФПЛ?

– Кажется, уступили только однажды.

– Два раза.

– Помню, проиграли в 2008-м. Причем владели большим преимуществом, но Баженов забил. А второй случай…

– В 2009-м. Вы тогда, кстати, забили свой первый гол за ЦСКА.

– Точно! Вели 1:0, но в итоге потерпели поражение – 1:2.

– Вы как-то сказали: "Когда не проигрывали "Спартаку" 7 лет подряд, нам уже было смешно". Издевались над красно-белыми в те годы?

– Может быть, в том интервью немного преувеличил. Не то что бы смешно… Но мы действительно долго не уступали. А перед каждым следующим дерби спартаковцы кричали, что победят. Нам оставалось просто улыбаться.

– Почему?

– Потому что чувствовали, что намного сильнее. Понимали, что если покажем свой максимум, то у "Спартака" шансов нет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Шембераса