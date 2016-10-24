Дейвидас Шемберас: "Однозначно говорить, что ЦСКА проиграет "Спартаку", я бы не стал"

Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас считает, что у армейцев есть шансы в матче 12-го тура чемпионата России против "Спартака". По его словам, команда найдет необходимые решения.

– Есть ли шансы у ЦСКА в дерби со "Спартаком" без Еременко и Дзагоева?

– Будет непросто. Этих исполнителей заменить сложно. Но на то это и ЦСКА, что в нем порой находят выходы из самых сложных ситуаций. Думаю, что-нибудь придумают. Однозначно говорить, что армейцы проиграют красно-белым, я бы не стал.