15:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дейвидас Шемберас: "Однозначно говорить, что ЦСКА проиграет "Спартаку", я бы не стал"

0
0
0
3
 
2010 год. Дейвидас ШЕМБЕРАС и Леонид СЛУЦКИЙ.Дейвидас Шемберас: "Недопустимо так оскорблять Слуцкого!"

 

Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас считает, что у армейцев есть шансы в матче 12-го тура чемпионата  России против "Спартака". По его словам, команда найдет необходимые решения.

– Есть ли шансы у ЦСКА в дерби со "Спартаком" без Еременко и Дзагоева?

– Будет непросто. Этих исполнителей заменить сложно. Но на то это и ЦСКА, что в нем порой находят выходы из самых сложных ситуаций. Думаю, что-нибудь придумают. Однозначно говорить, что армейцы проиграют красно-белым, я бы не стал.

Опрос

В чем главная интрига дерби "Спартак" - ЦСКА?
голосовать
0
0
0
3
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Rasmus Teesalu

Излучение Промкооперации и Пищев Кто бы говорил-то?? Сколько левых пенальти в ворота ЦСКА было поставлено в матче с твоим позором, забыл уже, а?? Сколько карточек за грубые фолы не дали, забыл?))) Чмошники быстро все забывают... 15:54 ____________________________________________ Боженька милостивая, вы такой нервный, молодой человек. в вас явно сидят бесы, вам нужно сделать очищение

15:59

Излучение Промкооперации и Пищев

Rasmus Teesalu не, ну если поставить нужного судью, чтобы 2 гола спартака не засчитал и дал коням пробить 2 пенальти, то можете и выиграть, конечно /// Кто бы говорил-то?? Сколько левых пенальти в ворота ЦСКА было поставлено в матче с твоим позором, забыл уже, а?? Сколько карточек за грубые фолы не дали, забыл?))) Чмошники быстро все забывают...

15:54

Rasmus Teesalu

не, ну если поставить нужного судью, чтобы 2 гола спартака не засчитал и дал коням пробить 2 пенальти, то можете и выиграть, конечно

15:47

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ