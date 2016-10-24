Дейвидас Шемберас: "Однозначно говорить, что ЦСКА проиграет "Спартаку", я бы не стал"

Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас считает, что у армейцев есть шансы в матче 12-го тура чемпионата России против "Спартака". По его словам, команда найдет необходимые решения.
– Есть ли шансы у ЦСКА в дерби со "Спартаком" без Еременко и Дзагоева?
– Будет непросто. Этих исполнителей заменить сложно. Но на то это и ЦСКА, что в нем порой находят выходы из самых сложных ситуаций. Думаю, что-нибудь придумают. Однозначно говорить, что армейцы проиграют красно-белым, я бы не стал.
Rasmus Teesalu
Излучение Промкооперации и Пищев Кто бы говорил-то?? Сколько левых пенальти в ворота ЦСКА было поставлено в матче с твоим позором, забыл уже, а?? Сколько карточек за грубые фолы не дали, забыл?))) Чмошники быстро все забывают... 15:54 ____________________________________________ Боженька милостивая, вы такой нервный, молодой человек. в вас явно сидят бесы, вам нужно сделать очищение
15:59
Излучение Промкооперации и Пищев
Rasmus Teesalu не, ну если поставить нужного судью, чтобы 2 гола спартака не засчитал и дал коням пробить 2 пенальти, то можете и выиграть, конечно /// Кто бы говорил-то?? Сколько левых пенальти в ворота ЦСКА было поставлено в матче с твоим позором, забыл уже, а?? Сколько карточек за грубые фолы не дали, забыл?))) Чмошники быстро все забывают...
15:54
Rasmus Teesalu
не, ну если поставить нужного судью, чтобы 2 гола спартака не засчитал и дал коням пробить 2 пенальти, то можете и выиграть, конечно
15:47