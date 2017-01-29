13:17 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дэйви Преппер: "Если ПСВ и "Зенит" договорятся, я буду думать по поводу перехода"

0
0
0
6

Полузащитник ПСВ Дэйви Преппер отметил, что его не слишком беспокоят слухи об интересе со стороны "Зенита". Ранее появилась информация, что голландский клуб отказался продавать хавбека за 14 миллионов евро.

– У меня нет никаких проблем с этим, – цитирует Telegraaf Преппера. – Пусть клубы между собой решают этот вопрос. Если они договорятся, тогда я буду думать об этом.

По данным источника, ПСВ готов рассмотреть предложение по Препперу, если оно будет превышать 20 миллионов евро.

Коку подчеркнул: ПСВ сделает все, чтобы Преппер, которым интересуется "Зенит", остался в команде
СМИ: ПСВ требует у "Зенита" 20 миллионов евро за Преппера
СМИ: ПСВ отказался продать Преппера в "Зенит" за 14 миллионов евро
 

0
0
0
6
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

merniloskut

Нубяшка - - - чего с мешков взять акромя пыли... Глушаков женат и детей клепает, а за Молло репутация меньшинства издалека тянется. Читай, да развивайся, а то так бомжом и останешся на веки вечные!)))

19:09 29 января

Tuxon

не-не, не о глушакове...о де зуеве :))

15:15 29 января

serzheo

Думать?))) Да ты прилетишь в СПб, укурок, аки телепорт.

14:47 29 января

Нубяшка

merniloskut ты перепутал это на тренировке спартака и о глушакове

14:32 29 января

merniloskut

На тренировке Зенита: - Пацаны, вы знаете - Молло голубой! - Фуууууууу, а мы с ним уже целовались...

13:59 29 января

serzheo

А горячий кофе с яичницей не принести? По утрам небось тянет? Укурки)))

13:48 29 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ