Дэйви Преппер: "Если ПСВ и "Зенит" договорятся, я буду думать по поводу перехода"

Полузащитник ПСВ Дэйви Преппер отметил, что его не слишком беспокоят слухи об интересе со стороны "Зенита". Ранее появилась информация, что голландский клуб отказался продавать хавбека за 14 миллионов евро.
– У меня нет никаких проблем с этим, – цитирует Telegraaf Преппера. – Пусть клубы между собой решают этот вопрос. Если они договорятся, тогда я буду думать об этом.
По данным источника, ПСВ готов рассмотреть предложение по Препперу, если оно будет превышать 20 миллионов евро.
Коку подчеркнул: ПСВ сделает все, чтобы Преппер, которым интересуется "Зенит", остался в команде
СМИ: ПСВ требует у "Зенита" 20 миллионов евро за Преппера
СМИ: ПСВ отказался продать Преппера в "Зенит" за 14 миллионов евро
merniloskut
Нубяшка - - - чего с мешков взять акромя пыли... Глушаков женат и детей клепает, а за Молло репутация меньшинства издалека тянется. Читай, да развивайся, а то так бомжом и останешся на веки вечные!)))
19:09 29 января
Tuxon
не-не, не о глушакове...о де зуеве :))
15:15 29 января
serzheo
Думать?))) Да ты прилетишь в СПб, укурок, аки телепорт.
14:47 29 января
Нубяшка
merniloskut ты перепутал это на тренировке спартака и о глушакове
14:32 29 января
merniloskut
На тренировке Зенита: - Пацаны, вы знаете - Молло голубой! - Фуууууууу, а мы с ним уже целовались...
13:59 29 января
serzheo
А горячий кофе с яичницей не принести? По утрам небось тянет? Укурки)))
13:48 29 января