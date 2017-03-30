Десять сборников вернулись в расположение "Спартака", Луиз Адриану занимается индивидуально

Сегодня "Спартак" в полном составе провел тренировку на клубной базе в Тарасовке, сообщает пресс-служба красно-белых. К занятиям с командой приступили десять игроков, которые принимали участие в матчах своих сборных. Это защитники Илья Кутепов, Георгий Джикия и Дмитрий Комбаров, полузащитники Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов, Джано Ананиндзе, Ивелин Попов и Квинси Промес, нападающий Зе Луиш.

По индивидуальной программе продолжает тренироваться форвард Луиз Адриану. Также проблемы с мышцами бедра у Дениса Давыдова. Завтра он пройдет медосмотр.