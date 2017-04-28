Десайи собирается на дерби ЦСКА – "Спартак"

Чемпион мира и Европы, экс-капитан сборной Франции Марсель Десайи прибыл в Москву. Француз примет участие в церемонии открытия парка Кубка конфедераций-2017 в Москве, также он собирается посетить московское дерби ЦСКА – "Спартак".
Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
I am already in Moscow 😀looking forward for a nice weekend in the #ConfedCup park👍🏿 and attending big Russian derby CSKA-Spartak. #KK2017 pic.twitter.com/MvBJTeJshv– Marcel Desailly (@marceldesailly) 28 апреля 2017 г.