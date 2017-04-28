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Десайи собирается на дерби ЦСКА – "Спартак"

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Чемпион мира и Европы, экс-капитан сборной Франции Марсель Десайи прибыл в Москву. Француз примет участие в церемонии открытия парка Кубка конфедераций-2017 в Москве, также он собирается посетить московское дерби ЦСКА"Спартак"

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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