Десайи собирается на дерби ЦСКА – "Спартак"

Чемпион мира и Европы, экс-капитан сборной Франции Марсель Десайи прибыл в Москву. Француз примет участие в церемонии открытия парка Кубка конфедераций-2017 в Москве, также он собирается посетить московское дерби ЦСКА – "Спартак".

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.