Дерби ЦСКА – "Спартак" по ТВ-рейтингу опередило программы "Смак" и "Модный приговор"

Матч ЦСКА – "Спартак" из программы 26-го тура чемпионата России попал в топ-100 самых рейтинговых эфиров отечественного ТВ. Дерби с рейтингом в 2,1 процента и долей 7,9 процента заняло 88 место в топ-100, опередив такие известные программы, как "Смак" и "Модный приговор".

Матч ЦСКА – "Спартак" стал единственным спортивным эфиром, попавшим на неделе с 24 по 30 апреля в топ-100. Возглавляет же ТВ-рейтинг программа Первого канала "Пусть говорят". В топ-10 рейтинговых эфиров спортивных программ у дерби – первое место.

Замер рейтингов производит компания Mediascope (экс-TNS), данные – по диапазону "Россия, аудитория 18+".