Дерби ЦСКА – "Спартак" по ТВ-рейтингу опередило программы "Смак" и "Модный приговор"

Матч ЦСКА – "Спартак" из программы 26-го тура чемпионата России попал в топ-100 самых рейтинговых эфиров отечественного ТВ. Дерби с рейтингом в 2,1 процента и долей 7,9 процента заняло 88 место в топ-100, опередив такие известные программы, как "Смак" и "Модный приговор".
Матч ЦСКА – "Спартак" стал единственным спортивным эфиром, попавшим на неделе с 24 по 30 апреля в топ-100. Возглавляет же ТВ-рейтинг программа Первого канала "Пусть говорят". В топ-10 рейтинговых эфиров спортивных программ у дерби – первое место.
Замер рейтингов производит компания Mediascope (экс-TNS), данные – по диапазону "Россия, аудитория 18+".
Кириллиус Спартакиус
88 место... Мда... Россия - спортивная держава... что ещё могу сказать...
22:45
ddf
Обидно, что такие передачи как "Смак" и "Модный приговор" не опережают любые спортивные передачи. Да, страна у нас деградирует((
22:37
serzheo
Это патаму шта в Питере смотрели, ибо важно было для Зенита. А так... А "Пусть говорят" - реально - первые?))) Похоже телек смотрят бабы за 50, ничем другим не объяснить.
22:26
Thomas_Boy
Русский _________ Епрст и так показыват то, что ему говорят. У него за это несколько орденов и медаль "Участнику операции в Сирии".
22:26
Русский
А почему бы такие матчи не ставить в сетку основных каналов? Приказ сверху - и Ёпрст сразу забудет о рейтингах и будет показывать то, что скажут! Чем больше спорта будет в эфире - тем лучше.
22:21
rustov
Страна серьезно больна...
22:21
баламошка
Бугага))) Мы можем гордиться развитием спорта в стране)) Скоро, может, и хоккей попробует обогнать "Модный приговор". Не страна, а сплошное Бугага))
22:17
изсибири
Вот так вот. Оказывается Смак опередили. А я даже и не знал, что он ещё выходит в эфир. Нет будущего у спорта в России, однако. Не в кривоногих спортсменах беда однако, а в отсутствии правильно пропаганды и доступности спорта в стране.
22:14
Thomas_Boy
Скоро футбол опередит даже цикл передач "Чо там у хохлов".
22:09