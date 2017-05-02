Дерби ЦСКА - "Спартак". Что вы могли пропустить

Воскресенье. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 1:2. Радость красно-белых во главе с Массимо КАРРЕРОЙ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"



Мы собрали в одном месте анонсы главных материалов о центральной игре 26-го тура премьер-лиги и всей весны. Эта заметка может быть полезна не только тем немногим, кто по каким-то причинам выпал из информационного пространства в эти выходные. В воскресенье "Спартак" победил ЦСКА в красивейшем матче, который стал настоящим украшением сезона. Отрыв красно-белых от армейцев вырос до десяти очков, от "Зенита" , выигравшего в понедельник в Томске, он составляет восемь. И теперь только чудо может помешать лидеру взять титул.Мы собрали в одном месте анонсы главных материалов о центральной игре 26-го тура премьер-лиги и всей весны. Эта заметка может быть полезна не только тем немногим, кто по каким-то причинам выпал из информационного пространства в эти выходные.

КОРОНАЦИЯ. Золотое дерби "Спартака"

Центровой материал о матче. Итоги дерби подводит обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

ТАБЛИЦА. "Спартак": победа + ничья = чемпион

Полные расклады на финиш чемпионата: когда красно-белые могут оформить победу в чемпионате.

32-я минута. ЛУИЗ АДРИАНУ забивает первый гол красно-белых в ворота Игоря АКИНФЕЕВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ЦИТАТА. "Прежде чем стать командой, мы стали семьей"

Динамичная и стремительная (как и футбол соперников) пресс-конференция главного тренера "Спартака" Массимо Карреры.

Массимо КАРРЕРА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

СУДЬЯ. Владислав Безбородов: "Не надо приглашать иностранных судей!"

Главный арбитр дерби в интервью "СЭ" оценил работу своей бригады и поделился впечатлениями от матча.

ОЦЕНКА. Отлично, Владислав!

Эксперт "СЭ" по вопросам судейства подробно разобрал работу арбитров на дерби.

РАПОРТ. "Нам необходима система фиксации гола"

О судействе решающей встречи чемпионата – глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей БУДОГОССКИЙ.

Главный судья встречи Владислав БЕЗБОРОДОВ следит за борьбой между Романом ЗОБНИНЫМ и Понтусом ВЕРНБЛУМОМ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ЦИФРЫ. Васин: всего одна потеря. Но какая!

Разбираем главный матч тура, месяца и чемпионата при помощи статистики InStat.

РАЗБОР. Голы дерби: кто виноват

Детально раскрываем голевые эпизоды встречи на "Арене ЦСКА".

51-я минута. Ивелин ПОПОВ (в центре) помогает Денису ГЛУШАКОВУ (справа) провести победный гол в ворота Игоря АКИНФЕЕВА после ошибки Виктора ВАСИНА (слева). Фото Алексей ИВАНОВ , "СЭ"

ВЗГЛЯД. Олег Романцев: "ЦСКА не хватило мастерства"

По мнению самого титулованного тренера России, качество футбола в главном матче сезона оставляло желать лучшего.

ИНТЕРВЬЮ МАТЧА. Денис Попов: "Игорь тащил, тащил, и тут Васин…"

Бывший нападающий ЦСКА провел пять дерби против "Спартака" и ни разу не уступил: три победы и две ничьи. Но сейчас он признал справедливость результата.

Егор Титов: "Вратари – красавцы!"

Лучший бомбардир "Спартака" в противостояниях с армейцами (4 мяча, 5 голевых передач) в предматчевом интервью "СЭ" точно предсказал счет встречи. После игры мы вновь позвонили Титову.

КТО ЧТО СКАЗАЛ. Денис Глушаков: "История с Дзагоевым? Спектакль!"

После матча армейцы отказались от общения со СМИ. А вот спартаковцы дали ряд любопытных комментариев.

Владелец красно-белых Леонид ФЕДУН, технический директор клуба Юхан ГЕРАСКИН и генеральный директор Сергей РОДИОНОВ (слева направо). Фото Александр ФЕДОРОВ , "СЭ"

ВИДЕО. 5 сюжетов, которые вы не забудете после дерби

"СЭ" собрал в одном месте видеоролики, снятые нашими корреспондентами во время и после центральной игры.