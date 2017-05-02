Дерби ЦСКА - "Спартак". Что вы могли пропустить

Мы собрали в одном месте анонсы главных материалов о центральной игре 26-го тура премьер-лиги и всей весны. Эта заметка может быть полезна не только тем немногим, кто по каким-то причинам выпал из информационного пространства в эти выходные.
КОРОНАЦИЯ. Золотое дерби "Спартака"
Центровой материал о матче. Итоги дерби подводит обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР.
ТАБЛИЦА. "Спартак": победа + ничья = чемпион
Полные расклады на финиш чемпионата: когда красно-белые могут оформить победу в чемпионате.
ЦИТАТА. "Прежде чем стать командой, мы стали семьей"
Динамичная и стремительная (как и футбол соперников) пресс-конференция главного тренера "Спартака" Массимо Карреры.
СУДЬЯ. Владислав Безбородов: "Не надо приглашать иностранных судей!"
Главный арбитр дерби в интервью "СЭ" оценил работу своей бригады и поделился впечатлениями от матча.
ОЦЕНКА. Отлично, Владислав!
Эксперт "СЭ" по вопросам судейства подробно разобрал работу арбитров на дерби.
РАПОРТ. "Нам необходима система фиксации гола"
О судействе решающей встречи чемпионата – глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей БУДОГОССКИЙ.
ЦИФРЫ. Васин: всего одна потеря. Но какая!
Разбираем главный матч тура, месяца и чемпионата при помощи статистики InStat.
РАЗБОР. Голы дерби: кто виноват
Детально раскрываем голевые эпизоды встречи на "Арене ЦСКА".
ВЗГЛЯД. Олег Романцев: "ЦСКА не хватило мастерства"
По мнению самого титулованного тренера России, качество футбола в главном матче сезона оставляло желать лучшего.
ИНТЕРВЬЮ МАТЧА. Денис Попов: "Игорь тащил, тащил, и тут Васин…"
Бывший нападающий ЦСКА провел пять дерби против "Спартака" и ни разу не уступил: три победы и две ничьи. Но сейчас он признал справедливость результата.
Егор Титов: "Вратари – красавцы!"
Лучший бомбардир "Спартака" в противостояниях с армейцами (4 мяча, 5 голевых передач) в предматчевом интервью "СЭ" точно предсказал счет встречи. После игры мы вновь позвонили Титову.
КТО ЧТО СКАЗАЛ. Денис Глушаков: "История с Дзагоевым? Спектакль!"
После матча армейцы отказались от общения со СМИ. А вот спартаковцы дали ряд любопытных комментариев.
ВИДЕО. 5 сюжетов, которые вы не забудете после дерби
"СЭ" собрал в одном месте видеоролики, снятые нашими корреспондентами во время и после центральной игры.