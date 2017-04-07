РФПЛ на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей с 24-го по30-й тур чемпионата России-2016/17. ЦСКА примет "Спартак" в матче 26-го тура чемпионата России 30 апреля, встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

В то же время первая встреча на новом стадионе в Санкт-Петербурге состоится не 23 апреля, а 22-го. В ней "Зенит" примет "Урал".

Примечательно, что в предпоследнем туре все три лидера чемпионской гонки - "Спартак", ЦСКА и "Зенит" начинают свои матчи в одно и то же время - в 19.30.

Полностью календарь выглядит следующим образом:

24-й тур

21 апреля, пятница

"Уфа" – ЦСКА - 17.00

22 апреля, суббота

"Зенит" – "Урал" - 14.00

"Локомотив" – "Амкар" - 16.30

"Ростов" – "Спартак" - 16.30

"Терек" – "Анжи" - 19.00

23 апреля, воскресенье

"Томь" – "Оренбург" - 12.00

"Крылья Советов" – "Рубин" - 14.30

"Краснодар" – "Арсенал" - 17.00

25-й тур

25 апреля,вторник

"Ростов" – "Уфа" - 19.30

"Спартак" – "Урал" - 19.30

26 апреля, среда

"Оренбург" – "Зенит" - 17.00

ЦСКА – "Локомотив" - 19.30

"Рубин" – "Терек" - 19.30

"Арсенал" – "Крылья Советов" - 19.30

27 апреля, четверг

"Амкар" – "Краснодар" - 17.00

"Анжи" – "Томь" - 19.30

26-й тур

29 апреля, суббота

"Локомотив" – "Рубин" - 16.30

"Терек" – "Урал" - 19.00

30 апреля, воскресенье

"Уфа" – "Арсенал" - 14.30

ЦСКА – "Спартак" - 17.00

"Ростов" – "Амкар" - 19.30

1 мая, понедельник

"Томь" – "Зенит" - 13.00

"Крылья Советов" – "Оренбург" - 15.30

"Краснодар" – "Анжи" - 18.00

27-й тур

6 мая, суббота

"Амкар" – ЦСКА - 14.00

"Арсенал" – "Ростов" - 16.30

"Спартак" – "Томь" - 19.00

7 мая, воскресенье

"Оренбург" – "Краснодар" - 14.00

"Рубин" – "Уфа" - 16.30

"Зенит" – "Терек" - 19.00

8 мая, понедельник

"Урал" – "Крылья Советов" - 14.30

"Анжи" – "Локомотив" - 17.00

28-й тур

12 мая, пятница

ЦСКА – "Арсенал" - 19.30

13 мая, суббота

"Урал" – "Краснодар" - 12.00

"Амкар" – "Спартак" - 14.30

"Крылья Советов" – "Зенит" - 17.00

"Локомотив" – "Оренбург" - 19.30

14 мая, воскресенье

"Томь" – "Терек" - 12.00

"Уфа" – "Анжи" - 16.30

"Ростов" – "Рубин" - 19.00

29-й тур

17 мая, среда

"Томь" – "Крылья Советов" - 15.00

"Урал" – "Локомотив" - 17.30

"Оренбург" – "Уфа" - 17.30

"Арсенал" – "Амкар" - 19.30

"Рубин" – ЦСКА - 19.30

"Спартак" – "Терек" - 19.30

"Зенит" – "Краснодар" - 19.30

"Анжи" – "Ростов" - 19.30

30-й тур

21 мая, воскресенье

"Арсенал" – "Спартак"

"Амкар" – "Рубин"

ЦСКА – "Анжи"

"Оренбург" – "Ростов"

"Уфа" – "Урал"

"Локомотив" – "Зенит"

"Томь" – "Краснодар"

"Крылья Советов" – "Терек"