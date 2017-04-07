17:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дерби 30 апреля, первый матч на "Крестовском" - 22 апреля.
РФПЛ опубликовала календарь

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РФПЛ на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей с 24-го по30-й тур чемпионата России-2016/17. ЦСКА примет "Спартак" в матче 26-го тура чемпионата России 30 апреля, встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

В то же время первая встреча на новом стадионе в Санкт-Петербурге состоится не 23 апреля, а 22-го. В ней "Зенит" примет "Урал".

Примечательно, что в предпоследнем туре все три лидера чемпионской гонки - "Спартак", ЦСКА и "Зенит" начинают свои матчи в одно и то же время - в 19.30.

Полностью календарь выглядит следующим образом:

24-й тур

21 апреля, пятница

"Уфа"ЦСКА - 17.00

22 апреля, суббота

"Зенит""Урал" 14.00
"Локомотив""Амкар" 16.30
"Ростов""Спартак" 16.30
"Терек""Анжи" 19.00

23 апреля, воскресенье

"Томь""Оренбург" 12.00
"Крылья Советов""Рубин" 14.30
"Краснодар""Арсенал" 17.00

25-й тур

25 апреля,вторник

"Ростов" – "Уфа" 19.30
"Спартак" – "Урал" 19.30

26 апреля, среда

"Оренбург" – "Зенит" 17.00
ЦСКА – "Локомотив" 19.30
"Рубин" – "Терек" 19.30
"Арсенал" – "Крылья Советов" 19.30

27 апреля, четверг

"Амкар" – "Краснодар" 17.00
"Анжи" – "Томь" 19.30

26-й тур

29 апреля, суббота

"Локомотив" – "Рубин" 16.30
"Терек" – "Урал" 19.00

30 апреля, воскресенье

"Уфа" – "Арсенал" 14.30
ЦСКА – "Спартак" 17.00
"Ростов" – "Амкар" 19.30

1 мая, понедельник

"Томь" – "Зенит" 13.00
"Крылья Советов" – "Оренбург" 15.30
"Краснодар" – "Анжи" 18.00

27-й тур

6 мая, суббота

"Амкар" – ЦСКА 14.00
"Арсенал" – "Ростов" 16.30
"Спартак" – "Томь" 19.00

7 мая, воскресенье

"Оренбург" – "Краснодар" 14.00
"Рубин" – "Уфа" 16.30
"Зенит" – "Терек" 19.00

8 мая, понедельник

"Урал" – "Крылья Советов" 14.30
"Анжи" – "Локомотив" 17.00

28-й тур

12 мая, пятница

ЦСКА – "Арсенал" 19.30

13 мая, суббота

"Урал" – "Краснодар" 12.00
"Амкар" – "Спартак" 14.30
"Крылья Советов" – "Зенит" 17.00
"Локомотив" – "Оренбург" 19.30

14 мая, воскресенье

"Томь" – "Терек" 12.00
"Уфа" – "Анжи" 16.30
"Ростов" – "Рубин" 19.00

29-й тур

17 мая, среда

"Томь" – "Крылья Советов" 15.00
"Урал" – "Локомотив" 17.30
"Оренбург" – "Уфа" 17.30
"Арсенал" – "Амкар" 19.30
"Рубин" – ЦСКА 19.30
"Спартак" – "Терек" 19.30
"Зенит" – "Краснодар" 19.30
"Анжи" – "Ростов" 19.30

30-й тур

21 мая, воскресенье

"Арсенал" – "Спартак"
"Амкар" – "Рубин"
ЦСКА – "Анжи"
"Оренбург" – "Ростов"
"Уфа" – "Урал"
"Локомотив" – "Зенит"
"Томь" – "Краснодар"
"Крылья Советов" – "Терек"

Дополнительная информация

http://rfpl.org/news/rfpl/news_19974.html

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