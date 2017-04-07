РФПЛ на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей с 24-го по30-й тур чемпионата России-2016/17. ЦСКА примет "Спартак" в матче 26-го тура чемпионата России 30 апреля, встреча начнется в 17.00 по московскому времени.
В то же время первая встреча на новом стадионе в Санкт-Петербурге состоится не 23 апреля, а 22-го. В ней "Зенит" примет "Урал".
Примечательно, что в предпоследнем туре все три лидера чемпионской гонки - "Спартак", ЦСКА и "Зенит" начинают свои матчи в одно и то же время - в 19.30.
Полностью календарь выглядит следующим образом:
24-й тур
21 апреля, пятница
22 апреля, суббота
"Зенит" – "Урал" - 14.00
"Локомотив" – "Амкар" - 16.30
"Ростов" – "Спартак" - 16.30
"Терек" – "Анжи" - 19.00
23 апреля, воскресенье
"Томь" – "Оренбург" - 12.00
"Крылья Советов" – "Рубин" - 14.30
"Краснодар" – "Арсенал" - 17.00
25-й тур
25 апреля,вторник
"Ростов" – "Уфа" - 19.30
"Спартак" – "Урал" - 19.30
26 апреля, среда
"Оренбург" – "Зенит" - 17.00
ЦСКА – "Локомотив" - 19.30
"Рубин" – "Терек" - 19.30
"Арсенал" – "Крылья Советов" - 19.30
27 апреля, четверг
"Амкар" – "Краснодар" - 17.00
"Анжи" – "Томь" - 19.30
26-й тур
29 апреля, суббота
"Локомотив" – "Рубин" - 16.30
"Терек" – "Урал" - 19.00
30 апреля, воскресенье
"Уфа" – "Арсенал" - 14.30
ЦСКА – "Спартак" - 17.00
"Ростов" – "Амкар" - 19.30
1 мая, понедельник
"Томь" – "Зенит" - 13.00
"Крылья Советов" – "Оренбург" - 15.30
"Краснодар" – "Анжи" - 18.00
27-й тур
6 мая, суббота
"Амкар" – ЦСКА - 14.00
"Арсенал" – "Ростов" - 16.30
"Спартак" – "Томь" - 19.00
7 мая, воскресенье
"Оренбург" – "Краснодар" - 14.00
"Рубин" – "Уфа" - 16.30
"Зенит" – "Терек" - 19.00
8 мая, понедельник
"Урал" – "Крылья Советов" - 14.30
"Анжи" – "Локомотив" - 17.00
28-й тур
12 мая, пятница
ЦСКА – "Арсенал" - 19.30
13 мая, суббота
"Урал" – "Краснодар" - 12.00
"Амкар" – "Спартак" - 14.30
"Крылья Советов" – "Зенит" - 17.00
"Локомотив" – "Оренбург" - 19.30
14 мая, воскресенье
"Томь" – "Терек" - 12.00
"Уфа" – "Анжи" - 16.30
"Ростов" – "Рубин" - 19.00
29-й тур
17 мая, среда
"Томь" – "Крылья Советов" - 15.00
"Урал" – "Локомотив" - 17.30
"Оренбург" – "Уфа" - 17.30
"Арсенал" – "Амкар" - 19.30
"Рубин" – ЦСКА - 19.30
"Спартак" – "Терек" - 19.30
"Зенит" – "Краснодар" - 19.30
"Анжи" – "Ростов" - 19.30
30-й тур
21 мая, воскресенье
"Арсенал" – "Спартак"
"Амкар" – "Рубин"
ЦСКА – "Анжи"
"Оренбург" – "Ростов"
"Уфа" – "Урал"
"Локомотив" – "Зенит"
"Томь" – "Краснодар"
"Крылья Советов" – "Терек"