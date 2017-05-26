Депутат предложил ввести квоту на "коренных петербуржцев" в "Зените"

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев направил президенту "Зенита" Александру Дюкову и председателю совета директоров "Газпрома" Виктору Зубкову предложение ввести квоту на "коренных петербуржцев" в команде. Он также подчеркнул, что намерен поддерживать идею о развитии второго местного футбольного клуба.

– Болельщики очень расстроены тем, что в последнее время в команде нашего города преобладают иногородние и иностранные игроки, которые не являлись выпускниками футбольных школ Петербурга. В результате мы можем потерять новых Кержаковых, Аршавиных, Быстровых и Малафеевых. Такая тенденция неизбежно приведет к потере традиций Ленинградской футбольной школы, – приводит текст официального обращения Цивилева Regnum.