Деннис Лахтер: "Луиз Адриану иногда чудит так, что даже бразильцы не понимают, что творится"

Агент Деннис Лахтер в интервью "СЭ" отметил, что новичок "Спартака" Луиз Адриану - качественный игрок, но у него бывают сбои с поведением за пределами поля. По его словам, в "Милане" у форварда не получилось из-за того, что это не его команда.

– Луиз Адриану будет бомбардиром "Спартака"?

– Помню его в "Шахтере". Он вызывает вопросы по поведению, чудит иногда так, что свои же, бразильцы, не всегда понимают, что творится. Но игрок качественный.

– Понимаете, почему не получилось в "Милане"?

– Это просто не его клуб. Трудно поверить, что человек, который забивал за сезон 15-20 мячей в “Шахтере" в чемпионате и Кубке плюс голы в Европе, мог кончиться. В "Спартаке" парню будет комфортно, и если Каррера достучится до игроков средней линии, и та по первому движению Адриану будет кормить его мячами, все получится. Когда команда летит в атаку, как это было в "Шахтере", когда нет непонятных обрезов и ошибок в элементарных передачах, когда все четко, он хорош. Думаю, Адриану может стать серьезной силой в "Спартаке". (Сергей ЕГОРОВ)