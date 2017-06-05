Денис Терентьев: "Безумно счастлив вернуться в "Зенит"

Защитник Денис Терентьев, который сегодня перешел из "Ростова" в "Зенит", подчеркнул, что без раздумий подписал контракт с сине-бело-голубыми. 24-летний петербуржец – воспитанник клубной академии "Зенита".

– Я безумно счастлив вернуться домой, – приводит официальный сайт питерцев слова Терентьева. – "Зенит" для меня родной клуб, я воспитывался в нем с семи лет. Ощущения, когда возвращаешься домой, самые приятные.

– Когда появился вариант возвращения?

– Буквально в субботу мне позвонили и сказали об интересе со стороны "Зенита". В воскресенье я уже был в Петербурге и без раздумий подписал контракт. Все произошло моментально.

– Вернуться в "Зенит" было вашей целью?

– "Зенит" – это отдельная и большая часть моего сердца. Надеть снова футболку клуба было моей мечтой, и, когда мне сказали, что меня хотят вернуть, я без раздумий согласился.

– Вы стали первым выпускником клубной Академии, который через аренды и выступления за другие клубы попали в основную команду "Зенита".

– Командировки в Томск, опыт в "Ростове", с которым я поиграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы против сильнейших клубов, дали мне очень многое. Каждому молодому футболисту очень важно приобрести подобный опыт. "Зенит" – команда очень высокого класса, которая ставит перед собой самые серьезные задачи. Поэтому попасть в нее сразу из Академии очень сложно. Наверное, каждому выпускнику нашей Академии придется проделать такой путь, как мне, чтобы осуществить свою мечту. Хотя, может, кому-нибудь удастся и сразу из Академии заиграть в основе. Никто этого предсказать не может.

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