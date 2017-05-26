Денис Попов: "В минувшем чемпионате России меня никто не разочаровал, но от Кокорина ждали большего"

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов назвал главного тренера "Спартака" Массимо Карреру лучшим наставником в минувшем розыгрыше чемпионата России. Также Попов высказал мнение, что прошедший сезон стал провальным для "Зенита".

– Лучший игрок чемпионата?

– Квинси Промес. Он стал чемпионом России, тащил за собой "Спартак", был мотором команды. К лидерским качествам добавил и звание лучшего бомбардира красно-белых.

– Игрок-разочарование?

– Лично меня никто не разочаровал. Если же посмотреть на то, от кого ждали большего, то назову Александра Кокорина. Форвард "Зенита" провел не самый лучший сезон.

– Лучший тренер РФПЛ?

– Массимо Каррера. Итальянец принял команду после первого тура, сумел привести ее к победе в чемпионате, прервав 16-летнюю паузу. Любопытно, что это его первый самостоятельный опыт, и с работой он справился на "пятерку".

– Тренер-разочарование?

– У Мирчи Луческу не получилось в "Зените". Существует много факторов, почему команда не смогла попасть в Лигу чемпионов. При тех возможностях, что есть у сине-бело-голубых, сезон можно назвать провальным.

– Лучший матч сезона?

– Дерби ЦСКА – "Спартак". Игра получилась интересной и зрелищной. Сумасшедшие моменты у ворот обеих команд, накал на поле запредельный. И главное, этот матч предрешил исход борьбы за титул. (Сергей АСТАХОВ)

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