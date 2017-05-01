Денис Попов: "У ЦСКА нет замены не только Дзагоеву"

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов после матча 26-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2) в интервью "СЭ" отметил, что у армейцев нет замены Алану Дзагоеву. За час до игры полузащитник был включен в стартовый состав, провел разминку, но потом в протоколе был заменен на Кирилла Набабкина.

– Дзагоев за час до начала игры успел и обнадежить, и раздосадовать?

– Да я в принципе удивился, узнав, что Алан попал в стартовый состав. Не верил, что за такой короткий срок он мог восстановиться. Невозможно так быстро… Тяжело это все.

– Эта игра показала, что достойной замены в ЦСКА ему сейчас нет?

– И не только ему. А где замена Акинфееву, Игнашевичу, Березуцким? Сейчас команда переживает такой период, когда обновление неизбежно. Но вот кем менять ветеранов? Непонятно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Дениса Попова