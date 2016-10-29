Денис Попов: "Спартак" имеет психологическое преимущество над ЦСКА"

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов уверен, что, несмотря на проблемы, армейцы сумеют одержать победу над "Спартаком" в матче 12-го тура чемпионата России. По его словам, неудачи в последних играх могут "подстегнуть" красно-синих.

- Встреча предстоит интересная, но тяжелая, - начал Попов. - Армейцам, конечно, сейчас непросто, так как отсутствуют основные игроки - Дзагоев и Еременко. А равноценной замены на сегодняшний момент нет. Уберите из "Реала" Бэйла, Криштиану Роналду, и получится совершенно другая команда. Многие стали обвинять в неудачах тренера, но он здесь ни при чем. Просто в составе начались перестановки, сбилась игровая тактика, ритм.

"Спартак" же имеет преимущество психологически, так как находится на первом месте. Но проигрыши армейцев еще ни о чем не говорят. Ведь перед таким дерби сложившаяся ситуация, напротив, может "подстегнуть", придать энтузиазма. Думаю, ЦСКА победит со счетом 1:0. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА