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Денис Попов: "Спартак" имеет психологическое преимущество над ЦСКА"

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"Спартак" vs ЦСКА."Спартак" – ЦСКА: дерби, которого ждет вся Россия

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов уверен, что, несмотря на проблемы, армейцы сумеют одержать победу над "Спартаком" в матче 12-го тура чемпионата России. По его словам, неудачи в последних играх могут "подстегнуть" красно-синих.

- Встреча предстоит интересная, но тяжелая, - начал Попов. - Армейцам, конечно, сейчас непросто, так как отсутствуют основные игроки - Дзагоев и Еременко. А равноценной замены на сегодняшний момент нет. Уберите из "Реала" Бэйла, Криштиану Роналду, и получится совершенно другая команда. Многие стали обвинять в неудачах тренера, но он здесь ни при чем. Просто в составе начались перестановки, сбилась игровая тактика, ритм.

"Спартак" же имеет преимущество психологически, так как находится на первом месте. Но проигрыши армейцев еще ни о чем не говорят. Ведь перед таким дерби сложившаяся ситуация, напротив, может "подстегнуть", придать энтузиазма. Думаю, ЦСКА победит со счетом 1:0. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
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