Денис Попов: "Пока не понятно, сможет ли Витинью реализовать свой потенциал в ЦСКА"

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов после матча армейцев против "Спартака" (1:2) в интервью "СЭ" отметил, что нападающие Витинью и Оланаре пока не могут реализовать свой потенциал. По его словам, у форвардов еще есть время, чтобы продемонстрировать свои способности.

– Как вам в целом атака ЦСКА? Не слишком ли жестко – на грани фола – играл Витинью?

– Жестко – не значит грубо. Это дерби, здесь надо биться. Без напряга ничего не добьешься. Пока не понятно, сможет ли он в полной мере реализовать свой потенциал именно в ЦСКА.

– Оланаре совсем не усилил игру?

– Не получилось у него. Он все-таки много пропустил, ему еще свойственна нестабильность.

– То есть вы на нем крест не ставите?

– В ЦСКА просто так никого не берут. Другое дело – могут ли они на длинной дистанции конкурировать с серьезными соперниками. Только время покажет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Дениса Попова