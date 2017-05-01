Денис Попов: "Не ошибись Васин, была бы ничья"

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов в интервью "СЭ" отметил, что армейцев в матче 26-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2) подвел защитник Виктор Васин. По его словам, без его ошибки счет был бы равным - 1:1.

– Убойное дерби. Интереснейший матч, – сказал Попов.

– Результат-то логичен?

– В какой-то степени – да. С другой стороны, не ошибись Васин, была бы, наверное, ничья. Но в целом, думаю, "Спартак" был ближе к победе. ЦСКА в принципе мог рассчитывать на ничью, но этот ляп защитника все перечеркнул.

– "Спартак" сознательно сыграл вторым номером с первых минут?

– Нет. Это же дерби. С такими нападающими – как прикажете играть вторым номером?

– Значит, просто ЦСКА начал матч бодрее?

– Ну конечно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Дениса Попова