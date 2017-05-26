Денис Попов: "Главный позор минувшего чемпионата? Матч "Зенит" - "Урал"

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов отметил, что он очень разозлился, когда армейцы лишились шансов на чемпионский титул в минувшем сезоне. Кроме того, Попов назвал президента ЦСКА Евгения Гинера лучшим руководителем в РФПЛ.

– Главный позор чемпионата?

– "Зенит" – "Урал" (2:0). Не стал бы называть ситуацию с судейством позором. Удаление трех игроков гостей и другие решения арбитра были скорее резонансными.

– Главное слово или фраза сезона?

– Выбор тут велик. Но остановлюсь на словах Луческу про московских судей.

– Кто стал лучшим боссом клуба?

– Гинер. Почему не Федун? Евгений Леннорович на протяжении многих лет успешно руководит армейцами, а стабильность – признак мастерства.

– Что или кто заставил вас хохотать?

– Три удаления в матче "Зенит" – "Урал".

– Что или кто вас сильнее всего разозлил?

– Судейство матча моей майкопской "Дружбы" с "Краснодаром-2" – два удаления и два пенальти. Второй дивизион, зона "Юг". А-а-а, вам нужна премьер-лига? (смеется). ЦСКА не стал чемпионом, этот момент разозлил.

– Когда "Спартак" в следующий раз снова станет чемпионом?

– Когда ЦСКА еще несколько раз завоюет титул. (Сергей АСТАХОВ)

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