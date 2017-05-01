Денис Попов: "80-90 процентов, что "Спартак" дотянет до чемпионства"

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов после матча армейцев против "Спартака" (1:2) отметил, что не нужно торопиться называть красно-белых чемпионами. По его словам, есть небольшой шанс, что "Спартак" потеряет первое место.

– "Спартаку" уже после финального свистка можно было вручить золотые медали?

– Да нет, ну как? Чемпионат еще продолжается – торопиться не надо (улыбается).

– Неужели верите, что красно-белые еще упустят золото?

– 80-90 процентов, что они дотянут до итоговой победы. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Дениса Попова