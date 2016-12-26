Денис Маслов: "У Джикии - пушка мощнейшая"

Спортивный директор "Амкара" Денис Маслов в интервью "СЭ" подчеркнул, что защитник Георгий Джикия, перешедший в "Спартак", отдаленно напоминает ему Каху Каладзе. Также Маслов отметил мощный удар 23-летнего футболиста.

– На кого из грузинских футболистов, а Джикия считается почему-то воспитанником тамошнего футбола, похож теперь уже бывший ваш игрок?

– Во-первых, не уверен, что Джикия вообще имеет какое-то отношение к грузинскому футболу и тем более является его воспитанником. Во-вторых, если сравнивать, то отдаленно Жора напоминает Каху Каладзе. Еще раз повторю – отдаленно. Но я не помню, чтобы у Кахи был такой удар.

– У Джикии пушка страшная?

– Пушка мощнейшая. И хочется, чтобы через несколько лет говорили: "А вот этот футболист похож за знаменитого Георгия Джикию с его сумасшедшей пушкой". С удовольствием буду читать такую прессу, вспоминая о том, что мне посчастливилось работать в ФК "Амкар", где начинал свою карьеру в премьер-лиге такой футболист. (Сергей ЕГОРОВ)

Денис Маслов: "Джикия хотел именно в "Спартак"